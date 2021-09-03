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Номер извещения
ГП144269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-04-64
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Donchenko.Evgenia@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Донченко Евгения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:30 GMT +303.09.2021 12:3003.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144269Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участкаНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:3003.09.2021 12:3003.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144269Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участкаНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 12:3021.09.2021 12:3021.09.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144269Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участкаНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 12:3021.09.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144269Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участкаНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение проектных работ по наблюдениям за осадками и деформациями опасных производственных объектов на территории Сысконсыньинского лицензионного участка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71
Документация лота
Кол-во: 1
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