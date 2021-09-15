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Номер извещения
ГП144282
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Защитный шкаф
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198095, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШВЕЦОВА, 41, ЛИТ. В, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н
Почтовый адрес
198095, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШВЕЦОВА, 41, ЛИТ. В, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н
Контактный телефон
+7 812 449-20-70 доб. 108
Факс
Адрес электронной почты
a.akulovich@techpartner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акулович Александр Леонидович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Защитный шкаф
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 18:00 GMT +315.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144282Дата и время окончания срока приема заявок Защитный шкафСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2021 18:0015.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144282Дата и время вскрытия заявок Защитный шкафСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 18:0020.09.2021 18:0020.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144282Подведение итогов не позднее Защитный шкафСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Защитный шкаф
Начальная цена
218 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41, корп. 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЕХПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ТЕХПАРТНЕР
Адрес местонахождения
198095, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШВЕЦОВА, 41, ЛИТ. В, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н
25.99.29.190
Документация лота
Кол-во: 19
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