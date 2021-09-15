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    Главная / Торги / Защитный шкаф

    Защитный шкаф

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144282Дата и время окончания срока приема заявок Защитный шкафСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Защитный шкаф

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТХ.Ш1_8Л.01.00.000_СБ.jpg

    ТЗ_на_изготовление_изделия.pdf

    Спецификация.jpg

    ТХ.Ш1_8Л.01.00.002.jpg

    ГП144282_applic_open_protocol_lot_573332.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ТЕХПАРТНЕР

    Юридический адрес

    198095, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШВЕЦОВА, 41, ЛИТ. В, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н

    Почтовый адрес

    198095, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШВЕЦОВА, 41, ЛИТ. В, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н

    Контактный телефон

    +7 812 449-20-70 доб. 108

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.akulovich@techpartner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акулович Александр Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Защитный шкаф

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 18:00 GMT +315.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144282Дата и время окончания срока приема заявок Защитный шкафСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 18:0015.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144282Дата и время вскрытия заявок Защитный шкафСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 18:0020.09.2021 18:0020.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144282Подведение итогов не позднее Защитный шкафСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 18:0020.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144282Подведение итогов не позднее Защитный шкафСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Защитный шкаф

    Начальная цена

    218 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    19 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41, корп. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней после поставки на условиях DDP г. Санкт-Петербург

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЕХПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ТЕХПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    198095, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШВЕЦОВА, 41, ЛИТ. В, ПОМЕЩЕНИЕ 5Н

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040177/name/614c29f35a4733.20459898

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Защитный шкаф"

    Кол-во: 19

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