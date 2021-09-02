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Номер извещения
32110585311
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к специализированной технике для АО "ГК"Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34676 2-89-36
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil6@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васин Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка запасных частей к специализированной технике для АО "ГК"Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 08:00 GMT +302.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585311Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к специализированной технике для АО "ГК"Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 08:0002.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585311Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к специализированной технике для АО "ГК"Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к специализированной технике для АО "ГК"Северавтодор"
Начальная цена
1 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
47.1
47.1
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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