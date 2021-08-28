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    Главная / Торги / Приобретение матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 2291-018-00205009-2010

    Приобретение матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 2291-018-00205009-2010

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2021 09:0028.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144276Дата и время окончания срока приема заявок Покупка матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 22914-018-00205009-2010.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 2291-018-00205009-2010

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Прил2___Форма_ТКП_маты_трехмерные_.xlsx

    Прил1___техническое_задание_маты_трехмерные_.docx

    ГП144276_1_1_applic_open_protocol_lot_574926.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    n.maksimkina@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимкина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 22914-018-00205009-2010.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2021 09:00 GMT +328.08.2021 09:0028.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144276Дата и время окончания срока приема заявок Покупка матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 22914-018-00205009-2010.Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2021 09:0028.08.2021 09:0028.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144276Дата и время вскрытия заявок Покупка матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 22914-018-00205009-2010.Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 21:5930.09.2021 21:5930.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144276Подведение итогов не позднее Покупка матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 22914-018-00205009-2010.Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 21:5930.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144276Подведение итогов не позднее Покупка матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 22914-018-00205009-2010.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка матов трехмерных МТ 15-530 ТУ 22914-018-00205009-2010.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    22 623 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО,г.Новый Уренгой, ул.Промысловая, д.29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата, 50% по факту поставки в течение 14 рабочих дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    13.10.31.130

    Волокна полипропиленовые, подготовленные для прядения

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29.2

    Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026739/name/61373c27b68cc7.69521520

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАТ трехмерный МТ 15-350 (300); ТУ 2291-018-00205009-2010"

    Кол-во: 22623

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