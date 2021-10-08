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Номер извещения
ГП144265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных и иных работ по объекту: "Реконструкция тупика ГСМ для погрузки замасленой окалины"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 961 044-19-80
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных и иных работ по объекту: "Реконструкция тупика ГСМ для погрузки замасленой окалины"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2021 12:00 GMT +308.10.2021 12:0008.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144265Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и иных работ по объекту: "Реконструкция тупика ГСМ для погрузки замасленой окалины"Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2021 12:0008.10.2021 12:0008.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144265Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и иных работ по объекту: "Реконструкция тупика ГСМ для погрузки замасленой окалины"Белорецкий
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144265Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и иных работ по объекту: "Реконструкция тупика ГСМ для погрузки замасленой окалины"Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и иных работ по объекту: "Реконструкция тупика ГСМ для погрузки замасленой окалины"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
71.12.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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