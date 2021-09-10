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Номер извещения
32110585144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №683/МИ - Телевизор, моноблоки, МФУ и расходные материалы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.08.2021 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 542
Факс
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Адрес электронной почты
kgrigorev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Кирилл Леонидович
Место рассмотрения предложений
-
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МИ №683/МИ - Телевизор, моноблоки, МФУ и расходные материалы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110585144Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №683/МИ - Телевизор, моноблоки, МФУ и расходные материалы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Подведение итогов не позднее
06.10.2021 23:5906.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585144Подведение итогов не позднее МИ №683/МИ - Телевизор, моноблоки, МФУ и расходные материалы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585144Подведение итогов не позднее МИ №683/МИ - Телевизор, моноблоки, МФУ и расходные материалы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №683/МИ - Телевизор, моноблоки, МФУ и расходные материалы для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
794 468,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
26.20.1
46.1
Документация лота
Кол-во: 1
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