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Номер извещения
ГП144267
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-37-28
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
Stanislav.Tanasov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Танасов Станислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144267Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4Тюмень
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 20:0031.01.2022 20:0031.01.2022 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144267Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4Тюмень
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
71.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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