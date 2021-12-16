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    Главная / Торги / Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4)

    Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144267

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021-059-УЛИПФ-З

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_2021_059_УЛИПФ_З.doc

    Форма_договора_на_поставку_и_ПНР_лабораторного_оборудования.doc

    ТЗ_PVT_4__100сс_pump_1шт_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Контактный телефон

    +7 3452 68-37-28

    Факс

    +7 3452 68-03-33

    Адрес электронной почты

    Stanislav.Tanasov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танасов Станислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144267Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 20:0031.01.2022 20:0031.01.2022 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144267Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4Тюмень

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 20:0031.01.2022 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144267Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования для термодинамических исследований флюидов (PVT установка №4"

    Кол-во:

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