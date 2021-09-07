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Номер извещения
32110585319
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" и ООО "РВК-Орск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585319Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»
Начальная цена
776 466,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург ул. Потехина, д.41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
28.92.27.112
28.92
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2000
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585319Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»
Начальная цена
777 453,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск ул. Крупская, д.15. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. Орск. Точный базис поставки указывается в каждой Отгрузочной разнарядкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ОРСК
Все закупки и тендеры РВК-ОРСК
Адрес местонахождения
462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1
29.32.30.390
29.32
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2000
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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