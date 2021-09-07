Поставка запасных частей для тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" и ООО "РВК-Орск"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 дней (в течение 15 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 10 календарных дней с момента направления отгрузочной разнарядки. Период поставки: с момента подписания договора до 31.12.2021 Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).