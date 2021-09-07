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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" и ООО "РВК-Орск"

    Поставка запасных частей для тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" и ООО "РВК-Орск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    104

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для тракторной техники ООО "Оренбург Водоканал" и ООО "РВК-Орск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1___Техническое_задание.xlsx

    Информационная_карта.docx

    Приложение___4____Критерии_оценки.xlsx

    Приложение___7___Обоснование_НМЦ.XLSX

    Приложение___3___Форма_подачи_предложений.xlsx

    Приложение___6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение___2___Договор_поставки.docx

    Лист_согласования_83_2021_ГПБ.pdf

    83_2021ГПБ___запчасти_для_тракторов.pdf

    32110585319_Конкурентный_лист.pdf

    32110585319_Конкурентный_лист.pdf

    83_2021ГПБ___запчасти_для_тракторов.pdf

    Лист_согласования_83_2021_ГПБ.pdf

    83_2021ГПБ___запчасти_для_тракторов.pdf

    Лист_согласования_83_2021_ГПБ.pdf

    Лист_согласования_83_2021_ГПБ.pdf

    83_2021ГПБ___запчасти_для_тракторов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585319Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585319Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «Оренбург Водоканал»

    Начальная цена

    776 466,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 дней (в течение 15 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 10 календарных дней с момента направления отгрузочной разнарядки. Период поставки: с момента подписания договора до 31.12.2021 Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.112

    Экскаваторы-каналокопатели

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047266/name/6156e8f423b6a1.96444079

    01.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047258/name/6156e873904839.64634892

    01.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047288/name/6156ec1628bbb4.68725324

    01.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049939/name/615c4346d6ab43.56968929

    05.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049938/name/615c4337e05834.36611189

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звезда шнекового узла ЭТЦ-2086.01.07.020-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стопор резца РП-3 У33.10.01.022"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Ключ стопора У33.08.00.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Головка бара У33.20.25.000-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Цепь режущая 2086.01.02.060-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Резец РП-3"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Звезда ведущая АТ 01.01.120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Звезда ведомая нижняя У33.20.21.061-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Звезда ведомая верхняя У33.20.20.59"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585319Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585319Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для тракторной техники ООО «РВК-Орск»

    Начальная цена

    777 453,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск ул. Крупская, д.15. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. Орск. Точный базис поставки указывается в каждой Отгрузочной разнарядкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 дней (в течение 15 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 10 календарных дней с момента направления отгрузочной разнарядки. Период поставки: с момента подписания договора до 31.12.2021 Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ОРСК
    Все закупки и тендеры РВК-ОРСК

    Адрес местонахождения

    462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047299/name/6156ed2f89aa86.36893086

    01.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047295/name/6156ed16c57dd1.20261147

    01.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047297/name/6156ed1f5f0e28.06575992

    01.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049948/name/615c44d675aec3.05430869

    05.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049947/name/615c44ce1669f1.08069274

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звезда шнекового узла ЭТЦ-2086.01.07.020-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стопор резца РП-3 У33.10.01.022"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Ключ стопора У33.08.00.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Головка бара У33.20.25.000-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Цепь режущая 2086.01.02.060-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Резец РП-3"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Звезда ведущая АТ 01.01.120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Звезда ведомая нижняя У33.20.21.061-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Звезда ведомая верхняя У33.20.20.59"

    Кол-во: 1

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