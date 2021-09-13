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    Главная / Торги / 1629/25.08.21/КО/Э Поставка строительных носилок

    1629/25.08.21/КО/Э Поставка строительных носилок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных носилокСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1629/25.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1629/25.08.21/КО/Э Поставка строительных носилок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    25.08.2021 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных носилок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 15:30 GMT +313.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных носилокСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 07:0014.09.2021 07:0014.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144264Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных носилокСалават

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2021 12:3026.10.2021 12:3026.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144264Подведение итогов не позднее Поставка строительных носилокСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.10.202126.10.2021 12:3026.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144264Подведение итогов не позднее Поставка строительных носилокСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных носилок

    Начальная цена

    11 994,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка строительных носилок"

    Кол-во:

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