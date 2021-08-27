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Номер извещения
АП002998
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-08-08 доб. 7911
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 17:00 GMT +327.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002998Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 17:0027.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП002998Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.08.2021 23:0027.08.2021 23:0027.08.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002998Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
27.08.202127.08.2021 23:0027.08.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002998Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).
Начальная цена
174 936 919,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
42
41.20
Документация лота
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