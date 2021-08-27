Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).

    Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002998Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002998

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00479

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21-00479 Документация.doc

    ТЗ (0095_19_5.1_0047062) ГтСтав ЛЧ (НАМ 497км).docx

    Форма КП_ ГТ Ставрополь.xlsx

    Приложения_к_ТЗ.part1.rar

    Приложения_к_ТЗ.part2.rar

    Приложения_к_ТЗ.part3.rar

    Приложение_3_ПРОЕКТ_Договора__субподряда_по_КР_на_конкурентной_основе.docx

    АП002998_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-08 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 17:00 GMT +327.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002998Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2021 17:0027.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП002998Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2021 23:0027.08.2021 23:0027.08.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002998Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 23:0027.08.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002998Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00).

    Начальная цена

    174 936 919,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1020262/name/612915f2845fc9.87348450

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ «Газопровод Новопсков-Аксай-Моздок 170,0 км от 14,1 – 170,8 км, инв. № 966, Ду 1220, переизоляция газопровода на участке 43 км - 75 км» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (участок 46,03 км-51 км/ПК30+30 - ПК80+00)."

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083227
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Кирова, ул.Черкесская)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594000
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    36 163 682
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083238
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Ленина, ул.Свободы)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    40 387 073
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083251
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Жамборова)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    34 554 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083181
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Октябрьская, ул.Абхазская)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593983
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    35 412 956
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083152
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Молодежная, ул.Шибзухова, ул.Тлапшокова)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    28 789 403
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083154
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Комсомольская, ул.Северная)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593973
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    34 952 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить