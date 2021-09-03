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    Главная / Торги / Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585131Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооруженийЩелковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    схема_Монино.rar

    Извещение_о_внесении_изменений__1.docx

    Извещение_ЭПБ_вер.1.docx

    Проект_договора_ЭПБ.docx

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Контактный телефон

    +7 915 110-27-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Pozdnyakova@bp-yk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царегородцев Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Щелково

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585131Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооруженийЩелково

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 15:0003.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585131Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооруженийЩелково

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585131Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооруженийЩелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений

    Начальная цена

    1 642 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технической части извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технической части извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТВС»
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027975/name/6138a450cab868.39323806

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги с ЭП
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    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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