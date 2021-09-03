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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110585131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Контактный телефон
+7 915 110-27-72
Факс
Адрес электронной почты
Pozdnyakova@bp-yk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царегородцев Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Щелково
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585131Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооруженийЩелково
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 15:0003.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585131Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооруженийЩелково
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений
Начальная цена
1 642 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технической части извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технической части извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
71.20.19.160
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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