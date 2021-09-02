Лот 1

МИ №21VP1808 - Выполнение работ по благоустройству территории для нужд Филиала 5, Филиала 8 ПАО "МОЭК" для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)