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    Главная / Торги / Закупка металлопроката

    Закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002996Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002996

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.zip

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    Анонс.docx

    Приложение 5. Опыт поставки МТР.docx

    Приложение 4.xlsx

    Форма_ТКП_1623.xlsx

    АП002996_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 14:00 GMT +330.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002996Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопрокатаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 20:0010.09.2021 20:0010.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002996Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 20:0010.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002996Подведение итогов не позднее Закупка металлопрокатаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес базы: ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.3

    Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076023/name/618a7683b5ea36.51890708

    09.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист горячекатаный 10х1500х6000 С 245"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Лист горячекатаный 10х1500х6000 С345/390"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Лист горячекатаный 12х1500х6000 С 245"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Лист горячекатаный 20х1500х6000 С245"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Лист горячекатаный 30х1500х6000 С245"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Уголок горячекатаный 50х50х5мм (хлыст 12м) С245"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Уголок горячекатаный 70х70х5мм (хлыст 12м) С245"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Уголок горячекатаный 75х75х5мм (хлыст 12м) С245"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Швеллер 14У С245"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Швеллер 10У С245"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Швеллер 14У С345"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Швеллер 16У С345"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Швеллер 22У С345"

    Кол-во: 10

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