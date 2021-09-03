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    Главная / Торги / Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».

    Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144503Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144503

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ВЫПИСКА_ИЗ_ПРОТОКОЛА___РГА_ПИ_082_21_от_08.09.2021.DOCX

    Формы_1_9.7z

    Приложения_1_3.7z

    Извещение_о_закупке.DOCX

    _Документация_о_запросе_предложений___00000003_.DOC

    Извещение_об_изменении_срока_подачи_заявок.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    +7 495 419-53-53

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fadeeva_mv@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Марина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144503Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144503Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 15:0008.10.2021 15:0008.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144503Подведение итогов не позднее Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 15:0008.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144503Подведение итогов не позднее Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по теме: «Строительство и содержание «Зимней автодороги куст №441-р Ямбургского месторождения – УКПГ Семаковского месторождения».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Документации о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Документации о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Документации о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    42.12

    Дороги железные наземные и подземные; строительные работы по строительству наземных и подземных железных дорог

    Классификатор ОКВЭД2

    42.1

    Строительство автомобильных и железных дорог

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032063/name/6140500714e477.27189098

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство временных дорог, площадок, инженерных сооружений"

    Кол-во: 1

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