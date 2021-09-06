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    Главная / Торги / Поставка Теплоизоляция для воздуховодов

    Поставка Теплоизоляция для воздуховодов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585026Дата и время окончания срока приема заявок ПоставкаКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Теплоизоляция для воздуховодов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_ЗАПРОС_ПРЕДЛОЖЕНИЙ_221_2021.rtf

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_по_ЗП_в_ЭФ__221_2021_единовременная_поставка.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения__221_2021.xlsx

    Договор_поставки__221_2021.doc

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ__221_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:59 GMT +306.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585026Дата и время окончания срока приема заявок ПоставкаКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 11:5906.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585026Дата и время вскрытия заявок ПоставкаКиров

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 14:0008.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585026Подведение итогов не позднее ПоставкаКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585026Подведение итогов не позднее ПоставкаКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка

    Начальная цена

    115 000,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033512/name/6141de592eb036.77386959

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 50.00000

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