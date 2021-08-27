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Номер извещения
ГП144262
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение теплоизоляционных плит "ПЕНОПЛЭКС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
n.maksimkina@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимкина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС» тип 45 h=0,06м ТУ 5767-006-54349294-2014.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 15:00 GMT +327.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144262Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС» тип 45 h=0,06м ТУ 5767-006-54349294-2014.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 15:0027.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144262Дата и время вскрытия заявок Поставка теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС» тип 45 h=0,06м ТУ 5767-006-54349294-2014.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 08:0015.09.2021 08:0015.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144262Подведение итогов не позднее Поставка теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС» тип 45 h=0,06м ТУ 5767-006-54349294-2014.Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС» тип 45 h=0,06м ТУ 5767-006-54349294-2014.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4732 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО,г.Новый Уренгой,ул.Промысловая, д.29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
22.21.41.112
Документация лота
Кол-во: 4732
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