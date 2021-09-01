Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии счета на оплату. Датой выполнения работ является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком. Исполнитель в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выставляет Заказчику счет-фактуру в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.; Однократная закупка; Исполнитель обязан приступить к выполнению Работ в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Моментом заключения договора является момент подписания договора обеими сторонами на ЭТП, - Исполнитель обязан выполнить Работы и сдать Заказчику Отчетные материалы не позднее 01 декабря 2021г. - Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы по настоящему Договору.