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    Главная / Торги / Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург

    Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:0001.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585245Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    546/49-ЗКЦ (СМСП)

    Наименование закупки

    Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 14:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение

    Другой документ. Приложение №2 к договору (Смета №73)

    Проект договора

    32110585245_ИП_1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585245Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург

    Начальная цена

    131 122,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии счета на оплату. Датой выполнения работ является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком. Исполнитель в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выставляет Заказчику счет-фактуру в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.; Однократная закупка; Исполнитель обязан приступить к выполнению Работ в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Моментом заключения договора является момент подписания договора обеими сторонами на ЭТП, - Исполнитель обязан выполнить Работы и сдать Заказчику Отчетные материалы не позднее 01 декабря 2021г. - Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы по настоящему Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027720/name/613882021f7d18.64015736

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций в осях А-Б/8-14, В-Г/20-14, Г-Да/18-14 здания корпуса 78, ПАО "МЗИК", г.Екатеринбург"

    Кол-во: 1

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