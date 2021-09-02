Монтаж приборов учета электрической энергии в г. Саранск

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

работы выполняются в течение 30 календарных дней со дня получения заявки на выполнение работ от заказчика. Общий срок выполнения работ по договору до 24 декабря 2021 г. оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления подрядчиком счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, по каждой заявке от заказчика.