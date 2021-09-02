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Номер извещения
32110585416
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж приборов учета электрической энергии в г. Саранск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 14:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585416Подведение итогов не позднее Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно)Саранск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно)
Начальная цена
5 385 110,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СаранскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
43.21.10.120
43.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585416Подведение итогов не позднее Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт)Саранск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт)
Начальная цена
778 196,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СаранскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
43.21.10.120
43.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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