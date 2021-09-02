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    Главная / Торги / Монтаж приборов учета электрической энергии в г. Саранск

    Монтаж приборов учета электрической энергии в г. Саранск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585416Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт)СаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж приборов учета электрической энергии в г. Саранск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 14:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_52_ЗП.zip

    Протокол_52_ЗП_и.zip

    Протокол_52_ЗП_и.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Юридический адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Почтовый адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Контактный телефон

    +7 8342 35-77-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oziletp@tfwatt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслова Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585416Подведение итогов не позднее Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно)Саранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно)

    Начальная цена

    5 385 110,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. СаранскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    работы выполняются в течение 30 календарных дней со дня получения заявки на выполнение работ от заказчика. Общий срок выполнения работ по договору до 24 декабря 2021 г. оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления подрядчиком счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, по каждой заявке от заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.120

    Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026805/name/6137494f2a48c7.99169530

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585416Подведение итогов не позднее Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт)Саранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по монтажу приборов учета электрической энергии в г. Саранск (в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт)

    Начальная цена

    778 196,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. СаранскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    работы выполняются в течение 30 календарных дней со дня получения заявки на выполнение работ от заказчика. Общий срок выполнения работ по договору до 24 декабря 2021 г. оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления подрядчиком счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, по каждой заявке от заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.120

    Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026808/name/613749cdd56cb2.23409088

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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