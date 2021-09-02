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Номер извещения
АП002994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
295/ГТ - Изыскательские работы, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству объекта: "Реконструкция участка Москва – Пассажирская – Курская (вкл.) – Москва – Товарная - Курская – Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей" на ПК-45+16,32, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 31 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (325)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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295/ГТ - Изыскательские работы, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству объекта: "Реконструкция участка Москва – Пассажирская – Курская (вкл.) – Москва – Товарная - Курская – Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей" на ПК-45+16,32, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 31 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (325)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
12.10.202112.10.2021 23:5912.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002994Подведение итогов не позднее 295/ГТ - Изыскательские работы, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству объекта: "Реконструкция участка Москва – Пассажирская – Курская (вкл.) – Москва – Товарная - Курская – Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей" на ПК-45+16,32, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 31 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (325)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
295/ГТ - Изыскательские работы, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству объекта: "Реконструкция участка Москва – Пассажирская – Курская (вкл.) – Москва – Товарная - Курская – Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей" на ПК-45+16,32, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 31 для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (325)
Начальная цена
16 528 046,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Все закупки и тендеры АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Адрес местонахождения
105066, Г МОСКВА, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 28, СТР.2
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Кол-во: 1
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