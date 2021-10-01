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    Главная / Торги / Продажа транспортных средств (ТС)

    Продажа транспортных средств (ТС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 08:0001.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144268Дата и время окончания срока приема заявок Продажа транспортного средства - автобуса ПАЗ 32053г. Оренбург, ул. Лениниская 59, учебно-лабораторный корпус № 9Печать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа транспортных средств (ТС)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18

    Номер извещения

    ГП144268

    Способ реализации

    Продажа

    Нормативное регулирование

    Прочее

    Продавец / инициатор продажи

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Предмет договора

    Продажа транспортного средства - легкового автомобиля SUBARU TRIBECA

    Начальная цена

    650000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    32500.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 14:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.10.2021 15:00

    Дата и время проведения

    04.10.2021 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1._Аукционная_документация_реализация_ТС2_с_изм.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Марка, модель ТС SUBARU TRIBECA Идентификационный номер (VIN) 4S4WXFLU59S024115 Регистрационный номер О379ОО56 Наименование (Тип ТС) Легковой Категория ТС В Год изготовления ТС 2008 Модель, № двигателя EZ36 U289804 Шасси № Отсутствует Кузов 4S4WXFLU59S024115 Цвет кузова Черный Разрешенная максимальная масса, кг 2586 Масса без нагрузки, кг 1970 Организация изготовитель ТС (страна) SubaruIndianaAutomotiveNC (Соединенные штаты)Дополнительное оборудование: нет Описание ТС: Автомобиль оснащен бензиновым двигателем рабочим объемом 3630 куб. см и мощностью 258л.с., Салон и кузов в хорошем состоянии, лобовое стекло треснуто в двух местах. Электроника в хорошем состоянии. Летняя резина в удовлетворительном состоянии, зимняя резина в хорошем состоянии, имеется запасное колесо, техобслуживание проводилось регулярно в установленные сроки.Ходовая часть в удовлетворительном состоянии, требуется замена всех сайлентблоков задних амортизаторов, заднего редуктора, крестовины кардана, заднего тормозного диска и колодок, передних тормозных колодок, пружины задней подвески, развальной тяги задней подвески, ручки АКПП.Необходимы также: регулировка углов установки колес, прокачка тормозной системы. Пробег автомобиля 414 237 км.

    Форма собственности имущества

    Государственная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Аукцион по продаже транспортных средств (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Продажа движимого имущества, принадлежащего бюджетному учреждению, регламентируется ст.295 ГК РФ. Действие Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации) не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении (п.9.ч.2.ст.ст.3. Федерального закона №178-ФЗ). Процедурареализации транспортных средств ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ осуществляется в соответствии сПоложением о реализации транспортных средств, утвержденного приказом ректора университета от 30.03.2021 № 102по стартовой цене определенной на основании Отчета об определении рыночной стоимости транспортных средств № 700ИЛ/21 от 19.03.2021 г.

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    32500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    460014, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 18,

    Контактный телефон

    +7 922 885-87-38

    Адрес электронной почты

    zakupki_ogau@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сюсюра Олеся Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Лениниская 59, учебно-лабораторный корпус № 9

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Сюсюра Олеся Михайловна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki_ogau@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3532 77-52-33

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    460014, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 18,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Аукцион проводится организатором аукциона на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в аукционной документации, на «шаг аукциона». Во время проведения процедуры аукциона оператор ЭТП обеспечивает доступ участников аукциона к закрытой части ЭТП и возможность представления ими предложений о цене ТС. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором ЭТП размещается: а) в открытой части ЭТП - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования ТС, начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и текущего «шага аукциона»; б) в закрытой части ЭТП - помимо информации, указанной в открытой части ЭТП, также предложения о цене договора (цене лота) и время их поступления, величина повышения начальной (минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене договора (цене лота). При этом программными средствами ЭТП обеспечивается исключение возможности подачи участником аукциона предложения о цене договора (цене лота), не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона». В случае если после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложения о цене договора (лота), аукцион признается несостоявшимся. В случае если была предложена цена договора (лота), равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора (лота), поступившее ранее других предложений. Победителем аукциона Комиссией признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену продаваемого ТС. Протокол подведения итогов аукциона подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем его подписания. Вся подробная информация содержится в аукционной документации.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки является акцептом такой оферты. Для участия в процедурах в качестве участника необходимо иметь аккредитацию и действующий лицевой счет, открываемый в соответствии с регламентом ЭТП. Для участия в аукционе участник процедуры, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в аукционе. Участник процедуры аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета договора (лота). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок в отношении одного и того же лота, все заявки на участие в аукционе такого участника не рассматриваются. Участник процедуры, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в аукционе оператору ЭТП в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе подается в любой момент с момента размещения аукционной документации до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В любой момент до окончания срока подачи заявок участник процедуры аукциона вправе изменить или отозвать поданную заявку, направив уведомление оператору ЭТП, подписанное электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры аукциона. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в поданную заявку и ее отзыв не допускаются.Вся подробная информация содержится в аукционной документации.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Для уточнения технических характеристик заинтересованные лица могут произвести осмотр автомобиля по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. график посещений с 10:00 – 17:00 (перерыв с 13:00-13:30) с понедельника по четверг. Пятница с 10:00 – 16:00. Контактное лицо: Черкасов Андрей Анатольевич, начальникАХУ телефон: (3532)77-66-04, 89068303999 Дата и время осмотра согласовывается участником аукциона с контактным лицом в соответствии с п. 3.3 аукционной документации.

    Обременения (ограничения)

    отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа транспортных средств (ТС)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18

    Номер извещения

    ГП144268

    Способ реализации

    Продажа

    Нормативное регулирование

    Прочее

    Продавец / инициатор продажи

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Предмет договора

    Продажа транспортного средства - автобуса ПАЗ 32053

    Начальная цена

    228000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    11400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 14:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.10.2021 15:00

    Дата и время проведения

    04.10.2021 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1._Аукционная_документация_реализация_ТС2_с_изм.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Транспортное средство.Автобус ПАЗ 32053 Год изготовления ТС 2005 Идентификационный номер (VIN) X1M32053050008733 Модель, № двигателя 523400 51024278 Регистрационный номер Н276ВА56 Категория ТС D Разрешенная максимальная масса, кг 7705 Масса без нагрузки, кг 4720 Организация изготовитель ТС (страна) ООО «Павловский автобусный завод» Шасси № отсутствуют Цвет кузова Бело-зеленый Дополнительное оборудование: нет Описание ТС: Автомобиль оснащен бензиновым двигателем рабочим объемом 4670 куб. см и мощностью 130л.с., Двигатель в исправном состоянии, имеются чехлы на всех сидениях, летняя резина в хорошем состоянии, имеется запасное колесо, установлено газобаллонное оборудование, техобслуживание проводилось регулярно в установленные сроки. Имеется коррозия нижней части кузова (арки колес, боковая нижняя часть кузова), требуется замена аккумуляторной батареи. Пробег автомобиля 85828 км.Состояние хорошее и пригодное для дальнейшей эксплуатации.

    Форма собственности имущества

    Государственная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Аукцион по продаже транспортных средств (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Продажа движимого имущества, принадлежащего бюджетному учреждению, регламентируется ст.295 ГК РФ. Действие Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации) не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении (п.9.ч.2.ст.ст.3. Федерального закона №178-ФЗ). Процедурареализации транспортных средств ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ осуществляется в соответствии сПоложением о реализации транспортных средств, утвержденного приказом ректора университета от 30.03.2021 № 102по стартовой цене определенной на основании Отчета об определении рыночной стоимости транспортных средств № 700ИЛ/21 от 19.03.2021 г.

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    11400.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    460014, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 18,

    Контактный телефон

    +7 922 885-87-38

    Адрес электронной почты

    zakupki_ogau@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сюсюра Олеся Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Лениниская 59, учебно-лабораторный корпус № 9

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Сюсюра Олеся Михайловна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki_ogau@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3532 77-52-33

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    460014, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 18,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Аукцион проводится организатором аукциона на ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в аукционной документации, на «шаг аукциона». Во время проведения процедуры аукциона оператор ЭТП обеспечивает доступ участников аукциона к закрытой части ЭТП и возможность представления ими предложений о цене ТС. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором ЭТП размещается: а) в открытой части ЭТП - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования ТС, начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и текущего «шага аукциона»; б) в закрытой части ЭТП - помимо информации, указанной в открытой части ЭТП, также предложения о цене договора (цене лота) и время их поступления, величина повышения начальной (минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене договора (цене лота). При этом программными средствами ЭТП обеспечивается исключение возможности подачи участником аукциона предложения о цене договора (цене лота), не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона». В случае если после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложения о цене договора (лота), аукцион признается несостоявшимся. В случае если была предложена цена договора (лота), равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора (лота), поступившее ранее других предложений. Победителем аукциона Комиссией признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену продаваемого ТС. Протокол подведения итогов аукциона подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем его подписания. Вся подробная информация содержится в аукционной документации.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки является акцептом такой оферты. Для участия в процедурах в качестве участника необходимо иметь аккредитацию и действующий лицевой счет, открываемый в соответствии с регламентом ЭТП. Для участия в аукционе участник процедуры, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в аукционе. Участник процедуры аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета договора (лота). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок в отношении одного и того же лота, все заявки на участие в аукционе такого участника не рассматриваются. Участник процедуры, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в аукционе оператору ЭТП в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе подается в любой момент с момента размещения аукционной документации до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В любой момент до окончания срока подачи заявок участник процедуры аукциона вправе изменить или отозвать поданную заявку, направив уведомление оператору ЭТП, подписанное электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры аукциона. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в поданную заявку и ее отзыв не допускаются.Вся подробная информация содержится в аукционной документации.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Для уточнения технических характеристик заинтересованные лица могут произвести осмотр автомобиля по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. график посещений с 10:00 – 17:00 (перерыв с 13:00-13:30) с понедельника по четверг. Пятница с 10:00 – 16:00. Контактное лицо: Черкасов Андрей Анатольевич, начальникАХУ телефон: (3532)77-66-04, 89068303999 Дата и время осмотра согласовывается участником аукциона с контактным лицом в соответствии с п. 3.3 аукционной документации.

    Обременения (ограничения)

    отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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