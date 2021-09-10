Лот 1

Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.