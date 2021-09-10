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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение план-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» за 2021г., 2022г

    Оказание услуг по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение план-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» за 2021г., 2022г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584883Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110584883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение план-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» за 2021г., 2022г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 13:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукцион_МСП.docx

    Протокол_399_РКЗ_22.09.2021_2е_ч_Итоги_Загрязнение_воздуха.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 50429

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балакирева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 11:3022.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584883Подведение итогов не позднее Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.

    Начальная цена

    4 073 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.53

    Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040976/name/614d4f0c30fbd8.76994404

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц"

    Кол-во: 1.00000

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    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
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