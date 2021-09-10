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Номер извещения
32110584883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение план-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» за 2021г., 2022г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 13:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 50429
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балакирева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202122.09.2021 11:3022.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584883Подведение итогов не позднее Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению инструментального контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заполнение планов-графиков контроля нормативов выбросов на источниках выброса АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" на 2021 г., 2022 г.
Начальная цена
4 073 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
71.20.11.190
71.12.53
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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