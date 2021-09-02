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    Главная / Торги / Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"

    Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585251Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585251

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    525/49-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Закупочная документация

    Проект решения

    32110585251_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 08:00 GMT +302.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585251Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 08:0002.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110585251Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585251Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"

    Начальная цена

    690 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных Работ производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней за фактически выполненные объемы работ и количество фактически применяемых материалов при наличии следующих обстоятельств: предоставлен счет; предоставлена товарная накладная по форме ТОРГ-12; Сторонами подписан Акт выполненных Работ; передана счет-фактура, оформленная в соответствии со ст.169 НК РФ.; Однократная закупка; Срок поставки и монтажа Товара: не позднее 29.10.2021г. с правом досрочной поставки и выполнения Работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025246/name/613596ee03a698.27433057

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модульное здание КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Работы по монтажу модульного здания КПП на УВХ"

    Кол-во: 1

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