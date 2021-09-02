Поставка и монтаж модульного здания КПП на УВХ, ПАО "МЗИК"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных Работ производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней за фактически выполненные объемы работ и количество фактически применяемых материалов при наличии следующих обстоятельств: предоставлен счет; предоставлена товарная накладная по форме ТОРГ-12; Сторонами подписан Акт выполненных Работ; передана счет-фактура, оформленная в соответствии со ст.169 НК РФ.; Однократная закупка; Срок поставки и монтажа Товара: не позднее 29.10.2021г. с правом досрочной поставки и выполнения Работ.