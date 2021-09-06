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    Главная / Торги / Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"

    Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:30 GMT +306.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 10:3006.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144250Дата и время вскрытия заявок Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"Самара

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144250Подведение итогов не позднее Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"

    Начальная цена

    178 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПО передается в электронном формате путем предоставления лицензионного серийного номера конечного пользователя на адрес : ass@sngeo.ruРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лицензиат обязуется оплатить стоимость неисключительной (-ых) лицензии (-ий) на использование ПО в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента получения счета Лицензиара, выставляемого на основании подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи ПО и электронно-цифровых ключей
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.120

    Услуги по оптовой торговле программным обеспечением

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    01.09.2021

    Проект договора

    01.09.2021

    Техническое задание

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web""

    Кол-во:

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