Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Лицензиат обязуется оплатить стоимость неисключительной (-ых) лицензии (-ий) на использование ПО в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента получения счета Лицензиара, выставляемого на основании подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи ПО и электронно-цифровых ключей