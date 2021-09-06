www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:30 GMT +306.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"Самара
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 10:3006.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144250Дата и время вскрытия заявок Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"Самара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Антивирусного ПО "Dr.Web"
Начальная цена
178 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПО передается в электронном формате путем предоставления лицензионного серийного номера конечного пользователя на адрес : ass@sngeo.ruРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
46.51.10.120
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.