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Номер извещения
32110584828
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания (отделочные работы) на производственной базе АО "Газпром газораспределение Липецк" по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 36а (инв. № 00004895)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
Почтовый адрес
398059
Контактный телефон
+7 4742 50-57-40
Факс
+7 4742 22-44-36
Адрес электронной почты
fedyanin@oblgas.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федянин Игорь Леонидович
Место рассмотрения предложений
Липецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.09.202106.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584828Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.Липецк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.
Начальная цена
11 391 801,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
398059
42.99.29.000
43.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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