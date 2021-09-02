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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания (отделочные работы) на производственной базе АО "Газпром газораспределение Липецк" по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 36а (инв. № 00004895)

    Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания (отделочные работы) на производственной базе АО "Газпром газораспределение Липецк" по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 36а (инв. № 00004895)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584828Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.ЛипецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584828

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания (отделочные работы) на производственной базе АО "Газпром газораспределение Липецк" по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 36а (инв. № 00004895)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КР_Адм.здания_Ударников_36.rar

    32110584828_Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-40

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    fedyanin@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федянин Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584828Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.Липецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его Подрядчику.

    Начальная цена

    11 391 801,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    42.99.29.000

    Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025753/name/6135eab18233c8.67839269

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные отделочные"

    Кол-во: 1.00000

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