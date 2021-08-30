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Наименование процедуры
Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
МО, Домодедовский район, с. Никитское
Номер извещения
ГП144312
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Предмет договора
Продажа Компрессора Atlas Copco XA 77 Е
Начальная цена
378000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 16:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 16:30
Дата и время проведения
01.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Компрессор электрический находился в работе при строительстве метрополитена
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 910 081-06-71
Адрес электронной почты
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железный Алексей Егорович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Железный Алексей Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 081-06-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Предложение максимальной цены
Требования, предъявляемые к Участнику
Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По предварительному звонку контактному лицу
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Оборудование в отличном техническом состоянии, 2018 г.в. М/ч 411. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
МО, Домодедовский район, с. Никитское
Номер извещения
ГП144312
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Предмет договора
Продажа Компрессора Atlas Copco XA 77 Е
Начальная цена
378000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 16:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 16:30
Дата и время проведения
01.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Компрессор электрический находился в работе при строительстве метрополитена
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 910 081-06-71
Адрес электронной почты
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железный Алексей Егорович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Железный Алексей Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 081-06-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Предложение максимальной цены
Требования, предъявляемые к Участнику
Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По предварительному звонку контактному лицу
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Оборудование в отличном техническом состоянии, 2018 г.в. М/ч 862. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
МО, Домодедовский район, с. Никитское
Номер извещения
ГП144312
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Предмет договора
Продажа Компрессора Atlas Copco XA 77 Е
Начальная цена
378000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 16:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 16:30
Дата и время проведения
01.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Компрессор электрический находился в работе при строительстве метрополитена
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 910 081-06-71
Адрес электронной почты
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железный Алексей Егорович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Железный Алексей Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 081-06-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Предложение максимальной цены
Требования, предъявляемые к Участнику
Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По предварительному звонку контактному лицу
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Оборудование в отличном техническом состоянии, 2018 г.в. М/ч 676. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
МО, Домодедовский район, с. Никитское
Номер извещения
ГП144312
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Предмет договора
Продажа Компрессора Atlas Copco XA 77 Е
Начальная цена
378000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 16:25 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 16:30
Дата и время проведения
01.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Компрессор электрический находился в работе при строительстве метрополитена
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 910 081-06-71
Адрес электронной почты
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железный Алексей Егорович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Железный Алексей Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ZheleznyAE@kmsmetro.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 081-06-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Предложение максимальной цены
Требования, предъявляемые к Участнику
Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По предварительному звонку контактному лицу
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Оборудование в отличном техническом состоянии, 2018 г.в. М/ч 136. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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