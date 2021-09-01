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Номер извещения
32110584818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
25.08.2021 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,
Почтовый адрес
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А
Контактный телефон
+7 906 660-52-75
Факс
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Адрес электронной почты
d.titova@orelregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Диана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Орёл
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию работников
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по психиатрическому освидетельствованию работников
Начальная цена
115 830,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
Адрес местонахождения
302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А
86.10.1
86.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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