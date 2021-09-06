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Номер извещения
32110584796
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка дизайна, изготовление и поставка комплекта корпоративных календарей АО "ИСС" на 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ашихмин Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Разработка дизайна, изготовление и поставка комплекта корпоративных календарей АО "ИСС" на 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 04:30 GMT +306.09.2021 04:3006.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584796Дата и время окончания срока приема заявок Разработка дизайна, изготовление и поставка комплекта корпоративных календарей АО "ИСС" на 2022 г.Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 04:3006.09.2021 04:3006.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584796Дата и время вскрытия заявок Разработка дизайна, изготовление и поставка комплекта корпоративных календарей АО "ИСС" на 2022 г.Железногорск
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 07:1008.09.2021 07:1008.09.2021 07:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584796Подведение итогов не позднее Разработка дизайна, изготовление и поставка комплекта корпоративных календарей АО "ИСС" на 2022 г.Железногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка дизайна, изготовление и поставка комплекта корпоративных календарей АО "ИСС" на 2022 г.
Начальная цена
2 908 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
58.19.13.120
58.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6300.00000
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