www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110584805
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625504, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, пгт.Боровский, 16 км Ялуторовского тракта, -
Почтовый адрес
625504, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, пгт.Боровский, 16 км Ялуторовского тракта, -
Контактный телефон
+7 3452 59-35-01
Факс
+7 3452 59-35-01
Адрес электронной почты
s.yagupova@sg-sever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ягупова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Тюменский район, пгт. Боровский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 06:59 GMT +314.09.2021 06:5914.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584805Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыТюменский район, пгт. Боровский
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 07:0014.09.2021 07:0014.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584805Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыТюменский район, пгт. Боровский
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 10:0016.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584805Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыТюменский район, пгт. Боровский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
1 442 128,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СГ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО СГ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625504, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, пгт.Боровский, 16 км Ялуторовского тракта, -
14.12
14.12
Документация лота
Кол-во: 1960.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.