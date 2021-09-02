Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе № 12

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «30» декабря 2021 г. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.