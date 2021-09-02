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    Главная / Торги / Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе № 12

    Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе № 12

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584837Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе №12НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110584837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе № 12

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 13:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Смета__1__3_.PDF

    Смета__2__2_.PDF

    Смета__3.PDF

    Проект_ВС.zip

    Проект_ВК.zip

    Итоговый_протокол_10092021143344.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе №12

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584837Подведение итогов не позднее Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе №12Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт систем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода, водоотведения, сжатого воздуха в корпусе №12

    Начальная цена

    4 434 754,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием, проектами и ЛСР

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «30» декабря 2021 г. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11

    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029904/name/613b0d3e2c8a17.32098278

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во:

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