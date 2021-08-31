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Номер извещения
ГП144251
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
31 на ПИР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-23
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
e.rotova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ротова Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144251Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 15:0031.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144251Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144251Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144251Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
71.12.1
Документация лота
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