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    Главная / Торги / 31 на ПИР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    31 на ПИР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144251Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144251

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31 на ПИР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    Наименование закупки

    31 на ПИР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144251_second_parts_protocol.rtf

    Анкета_участника_новая.docx

    Порядок_выполнения_работ.docx

    Список_документов_направляемых_участниками_СМР.xlsx

    ТЗ_ПИР_31.doc

    Формы_для_заполнения.rar

    Типовой_договор_на_разработку_ПД.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-23

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    e.rotova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ротова Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144251Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 15:0031.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144251Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144251Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144251Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030813/name/613ee77dad4531.65618909

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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