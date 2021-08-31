31 на ПИР Оснащение кабинета для работы системы ангиографической

Лот 1

Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта помещений и поставки медицинской техники в ЛПУ Московской области в рамках реализации проекта "Оснащение кабинета для работы системы ангиографической". Проект Договора будет приложен позже. Срок завершения работ - 02.10.2021 года.