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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме №187-2021 на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте: Мастерские, Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Б.Калькова, д.12 (инв.№ 13/000019)

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №187-2021 на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте: Мастерские, Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Б.Калькова, д.12 (инв.№ 13/000019)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:5910.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585330Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    187-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №187-2021 на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте: Мастерские, Брянская область, Почепский район, г. Почеп, ул. Б.Калькова, д.12 (инв.№ 13/000019)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Часть_5._Проект_договора.doc

    Документация____187_2021.docx

    Часть_4.Техническое_задание.zip

    Извещение____187_2021.docx

    Извещение_о_внесении__изменения_187_2021.docx

    Протокол_187_2021КО.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    medvedkoim@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведько Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585330Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    294 906,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    41.20.2

    Здания нежилые

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030444/name/613b53b8348a03.69396157

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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