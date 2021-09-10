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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования

    Поставка вентиляционного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 04:3010.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудованияЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    529/21-ЗП/С-733

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 12:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_529зп.docx

    Закупочная_документация_529зп.docx

    Форма_2_к_документации_о_закупке_КП_529зп.xls

    Проект_договора_529зп.docx

    Извещение_529зп.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 04:30 GMT +310.09.2021 04:3010.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудованияЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 04:3010.09.2021 04:3010.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584672Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного оборудованияЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 07:3014.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584672Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудованияЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584672Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудованияЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования

    Начальная цена

    2 229 933,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.190

    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования"

    Кол-во: 256.00000

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