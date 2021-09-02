Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений. Отопительное оборудование

    Запрос предложений. Отопительное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:3002.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144244Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений. Отопительное оборудованиеБелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Отопительное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_вентиляторы.doc

    Техническое_задание_на_калориферы.doc

    запрос_предложений.doc

    Чистая_спецификация.xls

    Договор_поставка_ТМЦ_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68709

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    gmn@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухаметдинов Азат Рифович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений. Отопительное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 12:30 GMT +302.09.2021 12:3002.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144244Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений. Отопительное оборудованиеБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144244Подведение итогов не позднее Запрос предложений. Отопительное оборудованиеБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144244Подведение итогов не позднее Запрос предложений. Отопительное оборудованиеБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений. Отопительное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калорифер КСк 3-11"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Калорифер КСк 4-11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Калорифер КП-Ск 3-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Калорифер КСк 3-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Калорифер КСк 3-12"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Агрегат отопительный АО 2-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Агрегат отопительный АО 2-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Агрегат отопительный АО 2-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вентилятор ВР 80-75 №10 исполнение 5, правое 0о, 960-1100 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Вентилятор ВР 80-75 №12 исполнение 5, левое 0о, 600-700 об/мин"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Запрос предложений № ГП237461
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    594572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП213569
    Запроса предложений на поставку клапана охолостительно-предохранительного Г305М.330СБ для ремонта горизонтального трехплунжерного насоса модели: Г305М, в собранном виде.
    Запроса предложений на поставку клапана охолостительно-предохранительного Г305М.330СБ для...
    588452
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237380
    Поставка станка для шлифовки и полировки днищ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка станка для шлифовки и полировки днищ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    594220
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    405 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП201720
    Салазки, шестерёнки
    Салазки, шестерёнки
    585497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237337
    Подвески
    Подвески
    594203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП213222
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    587048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить