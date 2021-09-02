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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144244
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Отопительное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68709
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухаметдинов Азат Рифович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений. Отопительное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 12:30 GMT +302.09.2021 12:3002.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144244Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений. Отопительное оборудованиеБелорецкий
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144244Подведение итогов не позднее Запрос предложений. Отопительное оборудованиеБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений. Отопительное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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