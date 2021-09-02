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Номер извещения
АП002991
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1/КО - ИТ оборудование для нужд ООО "ГЭХ Закупки" (Р1ИТ02)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27
Факс
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Адрес электронной почты
tluukkonen@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луукконен Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1/КО - ИТ оборудование для нужд ООО "ГЭХ Закупки" (Р1ИТ02)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1/КО - ИТ оборудование для нужд ООО "ГЭХ Закупки" (Р1ИТ02)
Начальная цена
108 419 108,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ Закупки
Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки
Адрес местонахождения
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
26.11
26.11
Документация лота
Кол-во: 1
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