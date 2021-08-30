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    Главная / Торги / Лента конвейерная (ЧНГКМ)

    Лента конвейерная (ЧНГКМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144256Дата и время окончания срока приема заявок Лента конвейерная (ЧНГКМ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144256

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лента конвейерная (ЧНГКМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_СТНГ_ЗКП_.doc

    Приложение__Форма_КП.xlsx

    Приложения_1_7_к_Договору_СТНГ.doc

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    ГП144256_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4384

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лента конвейерная (ЧНГКМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 14:00 GMT +330.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144256Дата и время окончания срока приема заявок Лента конвейерная (ЧНГКМ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 14:0023.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144256Подведение итогов не позднее Лента конвейерная (ЧНГКМ)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144256Подведение итогов не позднее Лента конвейерная (ЧНГКМ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента конвейерная (ЧНГКМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    22.19.40.110

    Ленты конвейерные резинотканевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106128/name/61b2107c16c144.03686141

    09.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента конвейерная резинотканевая 2.2-600х5-ТК-200-5/2-НБ HIMPT толщ. 12-13мм"

    Кол-во: 600

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    28.05.2021 12:05(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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