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Номер извещения
ГП144256
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лента конвейерная (ЧНГКМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4384
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Лента конвейерная (ЧНГКМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 14:00 GMT +330.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144256Дата и время окончания срока приема заявок Лента конвейерная (ЧНГКМ)Москва
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 14:0023.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144256Подведение итогов не позднее Лента конвейерная (ЧНГКМ)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лента конвейерная (ЧНГКМ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
22.19.40.110
Документация лота
Кол-во: 600
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