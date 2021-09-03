Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- Расчет в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - Поставка производится Поставщиком в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки - В стоимость Товара включена доставка и разгрузка Товара по адресам: п.1, п.2 г.Константиновск ул. Донская д.21, п.3-п.11 г.Ростов-на-Дону,2-я Краснодарская 157/1