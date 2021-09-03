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Номер извещения
ГП144247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
polyakova.ng@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144247Дата и время окончания срока приема заявок Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаряЧелябинск
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 10:0010.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144247Подведение итогов не позднее Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаряЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п.1, п.2 Ростовская обл. г. Константиновск ул. Донская д.21, п.3-п.11 г.Ростов-на-Дону,2-я Краснодарская 157/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
08.12.11.193
08.93.10.115
08.12.11.120
25.73.60.190
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 8
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