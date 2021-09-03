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    Главная / Торги / Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря

    Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144247Дата и время окончания срока приема заявок Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаряЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_ГП144247.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    polyakova.ng@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144247Дата и время окончания срока приема заявок Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаряЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 10:0010.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144247Подведение итогов не позднее Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаряЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144247Подведение итогов не позднее Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаряЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка песка, технической соли, хозяйственного инвентаря

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п.1, п.2 Ростовская обл. г. Константиновск ул. Донская д.21, п.3-п.11 г.Ростов-на-Дону,2-я Краснодарская 157/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Расчет в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - Поставка производится Поставщиком в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки - В стоимость Товара включена доставка и разгрузка Товара по адресам: п.1, п.2 г.Константиновск ул. Донская д.21, п.3-п.11 г.Ростов-на-Дону,2-я Краснодарская 157/1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.193

    Пески кварц-полевошпатовые

    08.93.10.115

    Соль денатурированная, соль для промышленных целей

    08.12.11.120

    Пески кварцевые

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор_типовой_АУП_постоплата.doc

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035515/name/6144599ea97097.02709936

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "песок фасовка по 50кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Реагент противогололедный Uoksa соль техническая до -10 С фасовка по 20кг"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Лопата для уборки снега Palisad 61568/61501 ковш пластиковый (50.5x34 см) с черенком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Лопата штыковая Fiskars Solid 29.5x20 см с металлическим черенком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Метла щетка пластиковая Fiskars 1025927 с черенком (ширина рабочей части 43.5 см)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Ведро 12 л металлическое оцинкованное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Движок для снега на колесах, стальной ковш СИБРТЕХ 61469 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Комплект для уборки Comfort Life (швабра и ведро 10 л с отжимом)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Комплект для уборки М-пластика (щетка для пола и совок на длинной ручке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Гиря 20кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Гиря 16кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Замок электромеханический SECURIC SC-10 (45-0907)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Замок навесной всепогодный с удлиненной дужкой 40 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Проушина-петля для навесного замка 40х90"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "Плитки потолочные Армстронг (размер 600х600х7мм, количество в упаковке - 20шт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Средство смазочное универсальное WD-40 420 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Ножницы по металлу прямого реза Vira 250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Дорожная эмаль (белая) 25 кг. АК-511"

    Кол-во: 8

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