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    Главная / Торги / 1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты

    1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 06:0016.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144242Дата и время окончания срока приема заявок 1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защитыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144242

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих условий

    Дата публикации

    25.08.2021 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_Документация_о_закупке___1769_2021_КЛЦ_МАК_Костюм_сигнальный_л__2865056_v8_.DOC

    4_Решение_закупочной_комиссии___1769_2021_КЛЦ_МАК_Костюм_сигнальный_летний_3_кл.DOCX

    Протокол_закупки___1769_2021_КЛЦ_МАК_Костюм_сигнальный_летний_3_кл__3000182_v2_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 272-63-21

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубкова Тамара Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 06:00 GMT +316.09.2021 06:0016.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144242Дата и время окончания срока приема заявок 1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защитыЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 06:0016.09.2021 06:0016.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144242Дата и время вскрытия заявок 1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защитыЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2021 21:5908.11.2021 21:5908.11.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144242Подведение итогов не позднее 1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защитыЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.202108.11.2021 21:5908.11.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144242Подведение итогов не позднее 1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защитыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты

    Начальная цена

    606 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Единица измерения продукции – 1 комплект. Позиция №1 Для ПАО «Аэропорт Кольцово» (КЛЦ): Костюм летний сигнальный (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты – 100 комплектов. Позиция №2 Для АО «Международный аэропорт «Курумоч» (МАК): Костюм летний сигнальный (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты – 50 комплектов с логотипом на спине. Предложение должно содержать оферту для всех Сторон договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.ПАО «Аэропорт Кольцово» 620025 г. Екатеринбург, ул. Спутников, 5, каб.27, (база СМТС) 2. АО «Международный аэропорт «Курумоч» 443901, Самарская область, 443901, аэропорт «Самара», база СМТСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью II «Техническое задание и Описание поставляемой продукции» Документации о запросе.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УК Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Адрес местонахождения

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1063919/name/6172548809d253.13843656

    22.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты"

    Кол-во:

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    24.11.2020 17:00(GMT+03:00)
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