1769/2021 Поставка костюмов летних сигнальных (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Единица измерения продукции – 1 комплект. Позиция №1 Для ПАО «Аэропорт Кольцово» (КЛЦ): Костюм летний сигнальный (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты – 100 комплектов. Позиция №2 Для АО «Международный аэропорт «Курумоч» (МАК): Костюм летний сигнальный (куртка + полукомбинезон) 3 класс защиты – 50 комплектов с логотипом на спине. Предложение должно содержать оферту для всех Сторон договора.