Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 15 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок резервирования и объем товара устанавливаются заявкой Покупателя. Срок резервирования товара на складе Поставщика (Перевозчика) в г.Екатеринбург в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Покупатель осуществляет выборку товара со склада Поставщика по «30» октября 2021г. включительно.