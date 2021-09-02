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    Главная / Торги / Поставка сетки арматурной

    Поставка сетки арматурной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетки арматурной620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    541/60-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка сетки арматурной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Извещение__документация.doc

    32110584730_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетки арматурной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 06:00 GMT +302.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетки арматурной620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 06:0002.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584730Дата и время вскрытия заявок Поставка сетки арматурной620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584730Подведение итогов не позднее Поставка сетки арматурной620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетки арматурной

    Начальная цена

    1 017 779,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2398.5 М2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; в тении 5 (пяти) рабочих дней с даты заявки; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» декабря 2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    25.93.13.112

    Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93.1

    Производство изделий из проволоки и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027917/name/61389bee0dc616.85431015

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка арматурная 5Вр 50*50 (0,5*1,5)"

    Кол-во: 1600.5

    "Позиция 2"

    "Сетка арматурная 5Вр 100*100 (2,0*3,0)"

    Кол-во: 798

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    Без обеспечения
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