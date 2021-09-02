Сервисное обслуживание оборудования для типографии

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата работ по договору распределяется равными долями на весь период действия договора, состоящего из двенадцати отчетных периодов. Оплата работ за период равна одной двенадцатой доле общей стоимости Договора, указанной в п.3.1 и Приложении 1 к Договору. Оплата производится после двустороннего подписания акта выполненных работ платежным поручением на расчетный счет Исполнителя с 01 по 10 числа месяца, следующего за отчетным.; Срок действия: начало – с момента подписания Договора обеими сторонами, окончание – не позднее 31.07.2022; Сроки выполнения Работ по Договору: начало работ - 01 сентября 2021г. Досрочное начало выполнения работ разрешается с письменного уведомления Заказчика. Окончание работ - не позднее 31 августа 2022. Досрочное выполнение работ разрешается с согласия Заказчика.