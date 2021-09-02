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    Главная / Торги / Сервисное обслуживание оборудования для типографии

    Сервисное обслуживание оборудования для типографии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584717Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оборудования для типографии620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    537/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Сервисное обслуживание оборудования для типографии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    32110584717_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сервисное обслуживание оборудования для типографии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 06:00 GMT +302.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584717Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оборудования для типографии620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 06:0002.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584717Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оборудования для типографии620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584717Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оборудования для типографии620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оборудования для типографии

    Начальная цена

    247 395,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ по договору распределяется равными долями на весь период действия договора, состоящего из двенадцати отчетных периодов. Оплата работ за период равна одной двенадцатой доле общей стоимости Договора, указанной в п.3.1 и Приложении 1 к Договору. Оплата производится после двустороннего подписания акта выполненных работ платежным поручением на расчетный счет Исполнителя с 01 по 10 числа месяца, следующего за отчетным.; Срок действия: начало – с момента подписания Договора обеими сторонами, окончание – не позднее 31.07.2022; Сроки выполнения Работ по Договору: начало работ - 01 сентября 2021г. Досрочное начало выполнения работ разрешается с письменного уведомления Заказчика. Окончание работ - не позднее 31 августа 2022. Досрочное выполнение работ разрешается с согласия Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027807/name/61389068400a67.47869985

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумагорезальная машина МС-115"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Копировальная рама SBK-В1150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Полуавтоматическая крышкоделательная машина Phoenix 57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Гильотинный резак IDEAL 6660"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Машина листорезальная МЛР-94С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Бумагорезальная машина GUOWANG К80Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Офсетная печатная машина Weihai Hamada WH47D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Офсетная печатная машина Weihai Hamada WH47D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Листоподборщик DFC-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Брошюровщик Duplo DBM-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Дупликатор Duplo DP-U550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Автоматический фальцовщик Estefold (Es-Te) 2300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Машина для продольной резки бумаги 1600А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Степлер электрический Rapid А106"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ниткошвейная машина SMYTH FX-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Нумерационная машина Solid PS-7"

    Кол-во: 1

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