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Номер извещения
ГП144240
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
25.08.2021 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 926 118-88-21
Факс
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Адрес электронной почты
l.bondareva@worldskills.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондарева Людмила Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144240Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 12:0031.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144240Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
01.09.202101.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144240Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.
Начальная цена
7 885 833,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
82
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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