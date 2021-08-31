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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.

    Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144240Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    140

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    25.08.2021 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    140_Услуги_по_тех.обеспечению_проект_Произв.труда.docx

    Приложение__1._Техническое_задание..docx

    Приложение__2._Проект_Договора..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
    Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    +7 926 118-88-21

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    l.bondareva@worldskills.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондарева Людмила Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144240Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 12:0031.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144240Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144240Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов.

    Начальная цена

    7 885 833,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ
    Все закупки и тендеры АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    82

    Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обеспечению цикла мероприятий для сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в целях их вовлечения в движение рационализаторов."

    Кол-во:

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