Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБ. форма во вложении обязательна к заполнению.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144237 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБ. форма во вложении обязательна к заполнению. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документы_для_ЭТП_ГПБ.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР

Все закупки и тендеры УК КОЛМАР Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26 Контактный телефон +7 41147 9-78-27 Факс +7 495 662-39-98 Адрес электронной почты zimerov.v@kolmar.ru Ф.И.О. контактного лица Зимеров Владимир Алексеевич Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru