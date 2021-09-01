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Номер извещения
ГП144237
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБ. форма во вложении обязательна к заполнению.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-27
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
zimerov.v@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зимеров Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 02:00 GMT +301.09.2021 02:0001.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144237Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБНерюнгри
Подведение итогов не позднее
22.11.2021 02:0022.11.2021 02:0022.11.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144237Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБНерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
22.11.202122.11.2021 02:0022.11.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144237Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования для видеонаблюдения и связи по заявке № 37385 для АО «ГОК «Денисовский». аванс не более 1 млн с НДС. предложения принимаются только через ЭТП ГПБ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
B
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 700
Кол-во: 1000
Кол-во: 800
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
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