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    Главная / Торги / Закупка соединительных деталей для Завода СПГ

    Закупка соединительных деталей для Завода СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144236Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных деталей для Завода СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144236

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка соединительных деталей для Завода СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 12:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Договор_2019.rar

    Требования_к_поставке.rar

    Копия_Формат_КП_СДТ_сборный.xlsx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка соединительных деталей для Завода СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 18:00 GMT +314.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144236Дата и время окончания срока приема заявок Закупка соединительных деталей для Завода СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 18:0014.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144236Дата и время вскрытия заявок Закупка соединительных деталей для Завода СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2021 18:0013.10.2021 18:0013.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144236Подведение итогов не позднее Закупка соединительных деталей для Завода СПГМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.10.202113.10.2021 18:0013.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144236Подведение итогов не позднее Закупка соединительных деталей для Завода СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка соединительных деталей для Завода СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Встречные фланцы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Отвод 90° 4 IN x S-STD, ASTM A420 Gr. WPL6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Заглушка 48" 150# RF Series A 09Г2С ASME B16.47"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Заглушка 48" 150# RF Series A A182-304 ASME B16.47"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Заглушка 60" 150# RF Series A A182-304 ASME B16.47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Заглушка 36" 300# RF Series A 09Г2С ASME B16.48/ASME B16.47"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Заглушка поворотная 1" 300# RF A182-316 ASME B16.48"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Бобышка из углеродистой стали №4 БП-КР-40-G½ (под кран для манометра)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Отводы Дн159х5 09Г2С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Отводы Дн108х4 09Г2С"

    Кол-во: 70

    "Позиция 11"

    "Отводы Дн89х4 09Г2С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Отводы Дн57х4 09Г2С"

    Кол-во: 70

    "Позиция 13"

    "Переход стальной 80х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Бобышка из углеродистой стали №4 БП-КР-40-G½ (под кран для манометра)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Отвод ОКШ 60-57(6К48)-25-0,6-1,5DN-УХЛ ТУ 1469-013-137996654-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Заглушка 14" 600# RF A182 304 ASME B16.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Заглушка 20" 600# RF A182 304 ASME B16.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Заглушка 36" 300# RF Series A A182 304 ASME B16.47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Отвод П90-377х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Фланец 4" RTJ ANSI CL1500-WN-09Г2С-114х12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Отвод П90-377х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 17

    "Позиция 23"

    "Отвод 45-377х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Отвод 90-159х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Заглушка 1-25-4,0 12Х18Н9Т АТК-24.200.02-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Заглушка 1-15-4,0 12Х18Н9Т АТК-24.200.02-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Глухой фланец 3 дюйм., -, ASME B16.5, ASTM A182 марки F304 / 304L, класс 150 C7ETYY"

    Кол-во: 1

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