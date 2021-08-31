Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель обязан произвести оплату Товара в течение 90 дней, а в случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства срок оплаты поставленных товаров по договору – в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору. Расчет за поставленный и принятый от Поставщика Товар производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство по оплате товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Условия поставки: в соответствии с условиями проекта договора, который является неотъемлемой частью документации запроса цен (Форма 10.1.).