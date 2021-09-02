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Номер извещения
32110584480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования и материалов для ремонта и обслуживания охранно-пожарных систем и автоматики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
25.08.2021 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660123, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ.ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", 29,
Почтовый адрес
660123, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ.ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", 29
Контактный телефон
+7 391 264-46-41
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasm.com
Ф.И.О. контактного лица
Мужиков Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и материалов для ремонта и обслуживания охранно-пожарных систем и автоматики
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и материалов для ремонта и обслуживания охранно-пожарных систем и автоматики
Начальная цена
4 980 266,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСМАШ
Все закупки и тендеры АО КРАСМАШ
Адрес местонахождения
660123, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ.ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", 29,
660123, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ.ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", 29
26.30.5
26.30
Документация лота
Кол-во: 3948.00000
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