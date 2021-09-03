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Номер извещения
32110584453
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования газораспределительной станции и газопровода-отвода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30
Почтовый адрес
360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30
Контактный телефон
+7 8662 40-23-60
Факс
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Адрес электронной почты
omtskbgaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панжокова Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Нальчик
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому обслуживанию технологического оборудования газораспределительных станций и газопроводов - отводов (АГРС)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию технологического оборудования газораспределительных станций и газопроводов - отводов (АГРС)
Начальная цена
696 920,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
Адрес местонахождения
360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30
33.2
33.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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