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    Главная / Торги / Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"

    Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144231Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Спецификация_форма.doc

    Приложение_1_Договор__поставки_форма.rtf

    Приложение__6_Соглашения_об_ЭДО.docx

    Приложение__3_Реквизиты_грузополучателя.doc

    Приложение__4_Анкета.docx

    ЗД.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-20-08

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    DeminSV@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёмин Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144231Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 08:0029.10.2021 08:0029.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144231Подведение итогов не позднее Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"Междуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 08:0029.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144231Подведение итогов не позднее Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к управляющей гидравлике "ОНЕ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 330

    "Позиция 2"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Кольцо стопорное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Кольцо О-образное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Кольцо (шайба) уплотнительная"

    Кол-во: 450

    "Позиция 6"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Кольцо О-образное"

    Кол-во: 600

    "Позиция 8"

    "Кольцо О-образное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 850

    "Позиция 10"

    "Кольцо (шайба) уплотнительная ОНЕ"

    Кол-во: 900

    "Позиция 11"

    "Очиститель"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Кольцо круглого сечения"

    Кол-во: 550

    "Позиция 13"

    "Кольцо О-образное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Пружина клапана"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 900

    "Позиция 16"

    "Кольцо стопорное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Пружина клапана"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 330

    "Позиция 19"

    "Кольцо стопорное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Седло уплотнительное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Кольцо О-образное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Клапан подпорный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Клапан предохранительный DN10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Клапан предохранительный 478 бар."

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Клапан предохранительный DN10 430 бар."

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Мультирукав на 14 функций 2х40(град.) изгиб 2,7м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Фильтровальный элемент, 25микрон"

    Кол-во: 14

    "Позиция 28"

    "Фильтровальный элемент, 100микрон"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Фильтровальный элемент, 50микрон"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Клапан 3/2-ходовой патрон DN20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Патрон клапанный DN12 ОНЕ 3/2-ходовой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Кольцо (шайба) уплотнительная"

    Кол-во: 250

    "Позиция 33"

    "Поршень управляющий"

    Кол-во: 600

    "Позиция 34"

    "Поршень управляющий"

    Кол-во: 250

    "Позиция 35"

    "Кольцо опорное"

    Кол-во: 250

    "Позиция 36"

    "Кольцо опорное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Кольцо опорное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Поршень золотниковый"

    Кол-во: 500

    "Позиция 39"

    "Букса ОНЕ ввинчивающаяся"

    Кол-во: 500

    "Позиция 40"

    "Корпус привода распределителя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Рычаг распределителя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Болт ОНЕ №230122"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Пружина сжатия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Кольцо круглого сечения"

    Кол-во: 600

    "Позиция 45"

    "Кольцо круглого сечения"

    Кол-во: 600

    "Позиция 46"

    "Кольцо круглого сечения"

    Кол-во: 300

    "Позиция 47"

    "Кольцо круглого сечения"

    Кол-во: 300

    "Позиция 48"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 49"

    "Клапан 4/3-ходовой HV4 OHE-64.103.01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Букса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Шайба уплотнительная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Кольцо круглого сечения"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Механика ввинчиваемая DN10"

    Кол-во: 50

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