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Номер извещения
ГП144239
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка/разработка грунта/торфа на объектах обустройства участка 5А и 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3,
Почтовый адрес
141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3
Контактный телефон
+7 123 86-01762 доб. 548
Факс
+7 495 975-79-22
Адрес электронной почты
kosareva_av@ngkm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косарева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Перевозка/разработка грунта/торфа на объектах обустройства участка 5А и 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 15:00 GMT +301.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144239Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка/разработка грунта/торфа на объектах обустройства участка 5А и 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 15:0001.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144239Дата и время вскрытия заявок Перевозка/разработка грунта/торфа на объектах обустройства участка 5А и 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.09.2021 22:0029.09.2021 22:0029.09.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144239Подведение итогов не позднее Перевозка/разработка грунта/торфа на объектах обустройства участка 5А и 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка/разработка грунта/торфа на объектах обустройства участка 5А и 4А Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3,
141506, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СОЛНЕЧНОГОРСК, Ш 61 КМ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 3
49.41.15.000
Документация лота
Кол-во:
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