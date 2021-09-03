Определение подрядчика для выполнения строительно – монтажных работ газопроводов (с установкой на них технических устройств) на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110584540 Уникальный номер закупки Номер закупки МИ-89/2021 Наименование закупки Определение подрядчика для выполнения строительно – монтажных работ газопроводов (с установкой на них технических устройств) на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК Юридический адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А, Почтовый адрес 634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А Контактный телефон +7 3822 90-22-40 Факс +7 3822 90-26-01 Адрес электронной почты zakupki@gazpromgr.tomsk.ru Ф.И.О. контактного лица Душкина Маргарита Сергеевна Место рассмотрения предложений г.Томск Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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