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Номер извещения
32110584413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 11:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
Почтовый адрес
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
Контактный телефон
+7 945 52-65930
Факс
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Адрес электронной почты
torgi@gctc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каргаполова Наталья Юрьевна
Место рассмотрения предложений
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
Все закупки и тендеры ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
Адрес местонахождения
141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,
33.12.11.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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