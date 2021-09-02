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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок

    Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584413Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установокЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОКПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110584413

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 11:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    5._Обоснование_НМЦ_Раздел_5_документации_о_закупке.docx

    1._Извещение.docx

    3._Проект_договора_Раздел_3_документации_о_закупке.docx

    4._Техническое_задание_Раздел_4_документации_о_закупке.docx

    2._Документация_о_закупке.docx

    Протокол_32110584413_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
    Все закупки и тендеры ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА

    Юридический адрес

    141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,

    Почтовый адрес

    141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,

    Контактный телефон

    +7 945 52-65930

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    torgi@gctc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каргаполова Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 18:0008.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584413Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установокЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА
    Все закупки и тендеры ФГБУ НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА

    Адрес местонахождения

    141160, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, П ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК,

    Классификатор ОКПД2

    33.12.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029347/name/613a12643b8db1.22383933

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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